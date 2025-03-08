ГУР вывело из строя два тепловоза на территории России – источник
В течение нескольких недель в результате операций Главного управления разведки Министерства обороны было выведено из строя два тепловоза на территории России. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.
По его словам, в ночь на 6 марта в городе Воронеж в результате специальных мероприятий ГУР выведен из строя тепловоз, который осуществлял логистику вооружения и военной техники с предприятий России, в дальнейшем оно поступало на оккупированную территорию Украины.
Собеседник отметил, что, кроме этого, в ночь на 19 февраля в депо Орехово-Зуевского городского округа Московской области совершена еще одна диверсия агентами ГУР. Пока о деталях этой операции не сообщается, однако из имеющегося видео можно сделать вывод о поджоге очередного тепловоза на российской железной дороге.
- 11 декабря 2024 года ГУР сообщило, что в Брянске сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности оккупационной армии РФ.
- В январе 2025 года в Санкт-Петербурге был уничтожен локомотив, который россияне использовали для перевозки военных грузов.