ГУР вывело из строя два тепловоза на территории России – источник

Один из тепловозов повредили в ночь на 6 марта в городе Воронеж

Главное управление разведки (Фото: пресс-служба ГУР)

В течение нескольких недель в результате операций Главного управления разведки Министерства обороны было выведено из строя два тепловоза на территории России. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

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По его словам, в ночь на 6 марта в городе Воронеж в результате специальных мероприятий ГУР выведен из строя тепловоз, который осуществлял логистику вооружения и военной техники с предприятий России, в дальнейшем оно поступало на оккупированную территорию Украины.

Собеседник отметил, что, кроме этого, в ночь на 19 февраля в депо Орехово-Зуевского городского округа Московской области совершена еще одна диверсия агентами ГУР. Пока о деталях этой операции не сообщается, однако из имеющегося видео можно сделать вывод о поджоге очередного тепловоза на российской железной дороге.