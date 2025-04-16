По всій Росії побільшало пожеж на залізниці, яка возить вантаж окупантам — відео

Українська розвідка повідомила про пожежі, що спалахнули у низці російських областей протягом березня

Шеврон ГУР (Фото: Пресслужба ГУР МО)

Упродовж березня на території Росії побільшало пожеж на залізниці, яка використовується для перевезення військових вантажів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

Зокрема, у Московській, Самарській та Тверській областях вогонь знищив шість одиниць локомотивів, а в у Республіці Марій Ел, Ставропольському та Красноярському краях — дев'ять пристроїв залізничної сигналізації, централізації та блокування.

Крім того, у Московській області за цей період вигоріли силовий трансформатор та вагон-цистерна з пальним.