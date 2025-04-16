По всей России стало больше пожаров на железной дороге, что возит груз оккупантам — видео
В течение марта на территории России стало больше пожаров на железной дороге, которая используется для перевозки военных грузов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.
В частности, в Московской, Самарской и Тверской областях огонь уничтожил шесть единиц локомотивов, а в Республике Марий Эл, Ставропольском и Красноярском краях девять устройств железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.
Кроме того, в Московской области за этот период выгорели силовой трансформатор и вагон-цистерна с горючим.
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