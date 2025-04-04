ГУР: В Мелитополе взорвался "Тигр" с кадыровцами, есть погибшие – фото

В разведке напомнили, что справедливое возмездие настигнет врага за каждое военное преступление

Взрыв в Мелитополе (Фото: ГУР)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 3 апреля была уничтожена бронемашина с кадыровцами. Несколько вражеских солдат погибли, сообщили в Главном управлении разведки.

Отмечается, что бронированный автомобиль "Тигр" взорвался в окрестностях оккупированного города. Внутри находился экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат Восток".

По данным ГУР, потери врага составили по меньшей мере пять кадыровцев.

"ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", – подчеркнули в разведке.

Фото: ГУР