ГУР: В Мелитополе взорвался "Тигр" с кадыровцами, есть погибшие – фото
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 3 апреля была уничтожена бронемашина с кадыровцами. Несколько вражеских солдат погибли, сообщили в Главном управлении разведки.
Отмечается, что бронированный автомобиль "Тигр" взорвался в окрестностях оккупированного города. Внутри находился экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат Восток".
По данным ГУР, потери врага составили по меньшей мере пять кадыровцев.
"ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", – подчеркнули в разведке.
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