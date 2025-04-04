ГУР: У Мелітополі вибухнув "Тигр" з кадировцями, є загиблі – фото

У розвідці нагадали, що справедлива відплата настигне ворога за кожний воєнний злочин

Вибух у Мелітополі (Фото: ГУР)

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 3 квітня було знищено бронемашину з кадировцями. Кілька ворожих солдатів загинули, повідомили в Головному управлінні розвідки.

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Зазначається, що броньоване авто "Тигр" вибухнуло на околицях окупованого міста. Всередині перебував екіпаж та десант окупаційного підрозділу "Ахмат Восток".

За даними ГУР, втрати ворога склали щонайменше п’ять кадировців.

"ГУР МО України нагадує: за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата", – підкреслили у розвідці.

Фото: ГУР