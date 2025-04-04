ГУР: У Мелітополі вибухнув "Тигр" з кадировцями, є загиблі – фото
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 3 квітня було знищено бронемашину з кадировцями. Кілька ворожих солдатів загинули, повідомили в Головному управлінні розвідки.
Зазначається, що броньоване авто "Тигр" вибухнуло на околицях окупованого міста. Всередині перебував екіпаж та десант окупаційного підрозділу "Ахмат Восток".
За даними ГУР, втрати ворога склали щонайменше п’ять кадировців.
"ГУР МО України нагадує: за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата", – підкреслили у розвідці.
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