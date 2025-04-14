В российском городе Архангельск произошел пожар на территории областного управления внутренних дел. Уничтожены четыре авто силовиков, сообщили в Главном управлении разведки.

Возгорание произошло 12 апреля на улице Попова, 57. Уничтожены четыре ведомственных фургона типа "Газель". С автомобилей огонь перекинулся на здание управления.

"Разрушительный пожар – очередной акт неповиновения кремлевскому режиму и его силовикам, которые, в частности, обеспечивают принудительную мобилизацию для ведения преступной войны против Украины", – заявили в ГУР.

В разведке отметили, что людей, осознающих необходимость акций прямого действия внутри России, становится больше. ГУР их "направляет на путь истинный".

"Спасибо храбрецам, избравшим борьбу со злом. Сопротивление путинскому режиму будет продолжаться", – говорится в сообщении.