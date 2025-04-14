ГУР показало "акт неповиновения" в Архангельске: сгорели пять авто полиции – видео
В российском городе Архангельск произошел пожар на территории областного управления внутренних дел. Уничтожены четыре авто силовиков, сообщили в Главном управлении разведки.
Возгорание произошло 12 апреля на улице Попова, 57. Уничтожены четыре ведомственных фургона типа "Газель". С автомобилей огонь перекинулся на здание управления.
"Разрушительный пожар – очередной акт неповиновения кремлевскому режиму и его силовикам, которые, в частности, обеспечивают принудительную мобилизацию для ведения преступной войны против Украины", – заявили в ГУР.
В разведке отметили, что людей, осознающих необходимость акций прямого действия внутри России, становится больше. ГУР их "направляет на путь истинный".
"Спасибо храбрецам, избравшим борьбу со злом. Сопротивление путинскому режиму будет продолжаться", – говорится в сообщении.
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