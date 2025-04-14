ГУР показало "акт непокори" в Архангельську: згоріли чотири авто поліції – відео
У російському місті Архангельськ сталася пожежа на території обласного управління внутрішніх справ. Знищено чотири авто силовиків, повідомили в Головному управлінні розвідки.
Займання сталося 12 квітня на вулиці Попова, 57. Знищені чотири відомчих фургони типу "Газель". З автівок вогонь перекинувся на будівлю управління.
"Руйнівна пожежа – черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які, зокрема, забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України", – заявили у ГУР.
У розвідці зазначили, що людей, які усвідомлюють необхідність акцій прямої дії всередині Росії, більшає. ГУР їх "скеровує на шлях істинний".
"Дякуємо сміливцям, які обрали боротьбу зі злом. Спротив путінському режиму триватиме", – йдеться в повідомленні.
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