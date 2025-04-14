У російському місті Архангельськ сталася пожежа на території обласного управління внутрішніх справ. Знищено чотири авто силовиків, повідомили в Головному управлінні розвідки.

Займання сталося 12 квітня на вулиці Попова, 57. Знищені чотири відомчих фургони типу "Газель". З автівок вогонь перекинувся на будівлю управління.

"Руйнівна пожежа – черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які, зокрема, забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України", – заявили у ГУР.

У розвідці зазначили, що людей, які усвідомлюють необхідність акцій прямої дії всередині Росії, більшає. ГУР їх "скеровує на шлях істинний".

"Дякуємо сміливцям, які обрали боротьбу зі злом. Спротив путінському режиму триватиме", – йдеться в повідомленні.