ГУР: На аэродроме Ростова уничтожен самолет Су-30СМ стоимостью $50 млн – видео
В России на аэродроме Ростова-на-Дону был уничтожен многоцелевой истребитель Су-30СМ. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны и опубликовало соответствующее видео.
В украинской разведке назвали уничтожение военного самолета очередной акцией сопротивления режиму российского диктатора Владимира Путина.
По данным ГУР, на территории аэродрома "Ростов-на-Дону Центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35".
Примерная стоимость уничтоженного вражеского самолета – $50 млн.
"Масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и совершать акты демилитаризации государства-агрессора, растет", — подчеркнули в ГУР.
Су-30 – советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++. Разработан на основе Су-27УБ. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также может использоваться в качестве учебно-боевого самолета.
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