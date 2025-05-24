Липецкая область России вторую ночь подряд испытала налет беспилотников

В ночь на 23 мая в Липецкой области Силы обороны поразили завод "Энергия"

Липецкая область (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

В ночь на 24 мая беспилотники снова атаковали Липецкую область России. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов.

В 03:45 он заявил об угрозе атаки БпЛА для областного центра. В 05:07 Артамонов сообщил о вероятности атаки дронов для Ельца и шести районов области.

В 06:19 губернатор написал, что регион якобы подвергся массированному налету БпЛА и заявил о работе противовоздушной обороны в Липецке и Ельце, где расположен попавший под удар накануне завод "Энергия".

"Падение беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы", – впоследствии сообщил Артамонов, добавив, что угроза сохраняется.

В то же время в местных пабликах россияне сообщали о серии взрывов в Ельце, в городе работала сирена. По информации жителей, было слышно не менее шести взрывов.