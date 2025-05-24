Липецька область Росії другу ніч поспіль зазнала нальоту безпілотників
У ніч проти 24 травня безпілотники знову атакували Липецьку область Росії. Про це повідомив губернатор російського регіону Ігор Артамонов.
О 03:45 він заявив про загрозу атаки БпЛА для обласного центру. О 05:07 Артамонов повідомив про ймовірність атаки дронів для Єльця та шести районів області.
О 06:19 губернатор написав, що регіон нібито зазнав масованого нальоту БпЛА, й заявив про роботу протиповітряної оборони в Липецьку та Єльці, де розташовано завод "Енергія", який потрапив під удар напередодні.
"Падіння безпілотників у промисловій зоні Єльця. За попередньою інформацією, жертв немає. На місці працюють оперативні служби", – згодом повідомив Артамонов, додавши, що загроза зберігається.
Водночас у місцевих пабліках росіяни повідомляли про серію вибухів у Єльці, у місті працювала сирена. За інформацією мешканців, було чутно щонайменше шість вибухів.
- У ніч проти 23 травня пропагандисти скаржилися, що Росію атакували безпілотники, зокрема прилетіло по Єльцю Липецької області, де розташовано завод "Енергія".
- Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу "Енергія", який є одним із найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму.