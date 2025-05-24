Липецька область Росії другу ніч поспіль зазнала нальоту безпілотників

У ніч проти 23 травня у Липецькій області Сили оборони уразили завод "Енергія"

Липецька область (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 24 травня безпілотники знову атакували Липецьку область Росії. Про це повідомив губернатор російського регіону Ігор Артамонов.

О 03:45 він заявив про загрозу атаки БпЛА для обласного центру. О 05:07 Артамонов повідомив про ймовірність атаки дронів для Єльця та шести районів області.

О 06:19 губернатор написав, що регіон нібито зазнав масованого нальоту БпЛА, й заявив про роботу протиповітряної оборони в Липецьку та Єльці, де розташовано завод "Енергія", який потрапив під удар напередодні.

"Падіння безпілотників у промисловій зоні Єльця. За попередньою інформацією, жертв немає. На місці працюють оперативні служби", – згодом повідомив Артамонов, додавши, що загроза зберігається.

Водночас у місцевих пабліках росіяни повідомляли про серію вибухів у Єльці, у місті працювала сирена. За інформацією мешканців, було чутно щонайменше шість вибухів.