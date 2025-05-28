Росію масовано атакували дрони. У Підмосковʼї – приліт по підприємству з розробки БпЛА

Воєнне відомство РФ заявило про понад сотню збитих або перехоплених БпЛА

Дрон (Фото: Depositphotos)

У ніч проти 28 травня Росія була під атакою безпілотників, Міністерство оборони держави-агресорки нарахувало 112 нібито збитих або перехоплених дронів над шістьма регіонами. Зокрема, були удари по підприємству з розробки БпЛА "Кронштадт" у Дубні Московської області, повідомляють російські чиновники та пропагандистські Telegram-канали.

У мережі почали зʼявлятися відео моменту атаки по підприємству з розробки безпілотників "Кронштадт".

Довідка "Кронштадт" – високотехнологічна компанія, що спеціалізується на розробці й виробництві безпілотних літальних апаратів. Цей завод став першим у Росії серійним підприємством з випуску великорозмірних БпЛА літакового та гелікоптерного типів. "Кронштадт" – високотехнологічна компанія, що спеціалізується на розробці й виробництві безпілотних літальних апаратів. Цей завод став першим у Росії серійним підприємством з випуску великорозмірних БпЛА літакового та гелікоптерного типів.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, близько 00:30 (час збігається із київським) 28 травня начебто вже було ліквідовано 12 БпЛА, які летіли на Москву. Водночас він писав, що "на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб".

Також у Москві на тлі дронової атаки сталася пожежа у Зеленограді на території технопарку "Елма". Собянін зазначив, що попередньо серйозних пошкоджень і постраждалих нібито немає, проте "на місці падіння уламків" працюють спеціалісти.

Як повідомляється на сайті технопарку, основними видами діяльності підприємств-резидентів технопарку є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, обробка різних матеріалів, науково-дослідна діяльність, сфера інформаційних технологій, виробництво товарів народного споживання.

Також пропагандистські медіа повідомляли про гучні вибухи у Подольську та Троїцьку в Московській області.

Як пише Telegram-канал Baza, мешканці підмосковного Раменського також заявили про вибухи нібито на тлі дронової атаки.

Представник Росавіації Артем Кореняко близько 01:10 повідомив, що у підмосковному аеропорту "Домодєдово" запровадили план "Килим". Зокрема йдеться про введення там обмежень на посадку та виліт рейсів начебто для уникнення загроз.

Пізніше аналогічні обмежувальні заходи запровадити також в аеропортах"Внуково" та "Жуковський". Вже зранку Кореняко повідомив, що у роботі аеропорту "Шереметьєво" також здійснюють вимушені коригування розкладу.

Водночас у Міноборони Росії заявили, що ввечері 27 травня, з 21:00 до 00:00, їхня ППО нібито перехопила і знищила 112 безпілотників:

←59 БпЛА – над територією Брянської області,

←19 БпЛА – над територією Бєлгородської області,

←13 БпЛА – над територією Тульської області,

←10 БпЛА – над територією Курської області,

← вісім БпЛА – над територією Орловської області,

← три БпЛА – над територією Калузької області.