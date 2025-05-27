Дрони атакували Воронезьку та Тульську області РФ: у низці аеропортів ввели план "Килим"

Тульська область (Фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 27 травня безпілотники атакували Новомосковськ, Вузлову Тульської області та Борисоглібськ Воронезької області. Там лунали вибухи, повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв ввечері 26 травня та у ніч проти 27 травня писав, що в регіоні оголошена небезпека через атаку БпЛА.

Місцеві жителі розповіли пропагандистському Telegram-каналу Shot, що близько 01:40 над Новомосковськом (32 км до Тули) було чути щонайменше п'ять вибухів і ще не менше двох над містом Вузлова.

У небі було видно спалахи і чути гуркіт. Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.

Вибухи також лунали в Борисоглібську Воронезької області. Як повідомив місцевий губернатор Олександр Гусєв, близько 01:00 на території регіону було оголошено небезпеку атаки БпЛА.

Згодом російський чиновник написав, що над чотирма муніципалітетами регіону було виявлено нібито понад 20 БпЛА.

Внаслідок падіння уламків нібито збитого дрона на сході області спалахнув ліс, але пожежу вже загасили, повідомив Гусєв.

Окрім цього, вночі та на світанку 27 травня деякі російські аеропорти призупиняли роботу.

За даними Росавіації, обмеження на приліт і виліт цивільних повітряних бортів запроваджено в аеропортах Нижнього Новгорода, Саратова й Тамбова.

Перед цим запровадили обмеження в роботі аеропорту Калуги.

Вже зранку представник Росавіації Артем Кореняко повідомив, що в аеропорту Саратова зняли обмеження на приліт і виліт.

У Міністерстві оборони наразі не звітували про кількість нібито збитих дронів.