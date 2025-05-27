Дроны атаковали Воронежскую и Тульскую области РФ: в ряде аэропортов ввели план "Ковер"
В ночь на 27 мая беспилотники атаковали Новомосковск, Узловую Тульской области и Борисоглебск Воронежской области. Там раздавались взрывы, сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вечером 26 мая и в ночь на 27 мая писал, что в регионе объявлена опасность из-за атаки БпЛА.
Местные жители рассказали пропагандистскому Telegram-каналу Shot, что около 1:40 над Новомосковском (32 км до Тулы) было слышно по меньшей мере пять взрывов и еще не менее двух над городом Узловая.
В небе были видны вспышки и слышен рокот. Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Взрывы также звучали в Борисоглебске Воронежской области. Как сообщил местный губернатор Александр Гусев, около 01:00 на территории региона была объявлена опасность атаки БпЛА.
Впоследствии российский чиновник написал, что над четырьмя муниципалитетами региона обнаружено якобы более 20 БпЛА.
В результате падения обломков якобы сбитого дрона на востоке области вспыхнул лес, но пожар уже потушен, сообщил Гусев.
Кроме этого, ночью и на рассвете 27 мая некоторые российские аэропорты приостанавливали работу.
По данным Росавиации, ограничения на прилет и вылет гражданских воздушных бортов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.
Перед этим ввели ограничения в работе аэропорта Калуги.
Уже с утра представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Саратова сняли ограничения на прилет и вылет.
В Министерстве обороны пока не отчитывались о количестве якобы сбитых дронов.
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