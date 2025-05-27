Дроны атаковали Воронежскую и Тульскую области РФ: в ряде аэропортов ввели план "Ковер"

В результате атаки беспилотников в четырех аэропортах приостановили работу

Тульская область (Фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 27 мая беспилотники атаковали Новомосковск, Узловую Тульской области и Борисоглебск Воронежской области. Там раздавались взрывы, сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вечером 26 мая и в ночь на 27 мая писал, что в регионе объявлена опасность из-за атаки БпЛА.

Местные жители рассказали пропагандистскому Telegram-каналу Shot, что около 1:40 над Новомосковском (32 км до Тулы) было слышно по меньшей мере пять взрывов и еще не менее двух над городом Узловая.

В небе были видны вспышки и слышен рокот. Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Взрывы также звучали в Борисоглебске Воронежской области. Как сообщил местный губернатор Александр Гусев, около 01:00 на территории региона была объявлена опасность атаки БпЛА.

Впоследствии российский чиновник написал, что над четырьмя муниципалитетами региона обнаружено якобы более 20 БпЛА.

В результате падения обломков якобы сбитого дрона на востоке области вспыхнул лес, но пожар уже потушен, сообщил Гусев.

Кроме этого, ночью и на рассвете 27 мая некоторые российские аэропорты приостанавливали работу.

По данным Росавиации, ограничения на прилет и вылет гражданских воздушных бортов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

Перед этим ввели ограничения в работе аэропорта Калуги.

Уже с утра представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Саратова сняли ограничения на прилет и вылет.

В Министерстве обороны пока не отчитывались о количестве якобы сбитых дронов.