РФ массированно атаковали дроны. В Подмосковье – прилет по предприятию по разработке БпЛА

Военное ведомство РФ заявило о более чем сотне сбитых или перехваченных БпЛА

Дрон (Фото: Depositphotos)

В ночь на 28 мая Россия была под атакой беспилотников, Министерство обороны государства-агрессора насчитало 112 якобы сбитых или перехваченных дронов над шестью регионами. В частности, были удары по предприятию по разработке БпЛА "Кронштадт" в Дубне Московской области, сообщают российские чиновники и пропагандистские Telegram-каналы.

В сети начали появляться видео момента атаки по предприятию по разработке беспилотников "Кронштадт".

Справка "Кронштадт" – высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов. Этот завод стал первым в России серийным предприятием по выпуску крупноразмерных БпЛА самолетного и вертолетного типов. "Кронштадт" – высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов. Этот завод стал первым в России серийным предприятием по выпуску крупноразмерных БпЛА самолетного и вертолетного типов.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, около 00:30 (время совпадает с киевским) 28 мая вроде бы уже было ликвидировано 12 БПпЛА, летевших на Москву. В то же время, он писал, что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Также в Москве на фоне дроновой атаки произошел пожар в Зеленограде на территории технопарка "Элма". Собянин отметил, что предварительно серьезных повреждений и пострадавших вроде бы нет, однако "на месте падения обломков" работают специалисты.

Как сообщается на сайте технопарка, основные виды деятельности предприятий-резидентов технопарка: производство изделий электронной техники, выпуск контрольно-измерительных приборов, оптической техники, обработка различных материалов, научно-исследовательская деятельность, сфера информационных технологий, производство товаров народного потребления.

Также пропагандистские медиа сообщали о громких взрывах в Подольске и Троицке в Московской области.

Как пишет Telegram-канал Baza, жители подмосковного Раменского также заявили о взрывах якобы на фоне атаки дронов.

Представитель Росавиации Артем Кореняко около 1:10 сообщил, что в подмосковном аэропорту Домодедово ввели план "Ковер". В частности, речь идет о введении там ограничений на посадку и вылет рейсов якобы во избежание угроз.

Позже аналогичные ограничительные меры будут введены также в аэропортах Внуково и Жуковский. Уже с утра Кореняко сообщил, что в работе аэропорта Шереметьево также вынужденно корректируют расписание.

В то же время в Минобороны России заявили, что вечером 27 мая, с 21:00 до 00:00, их ПВО якобы перехватила и уничтожила 112 беспилотников.

←59 БпЛА – над территорией Брянской области,

←19 БпЛА – над территорией Белгородской области,

←13 БпЛА – над территорией Тульской области,

←10 БпЛА – над территорией Курской области,

← восемь БпЛА – над территорией Орловской области,

← три БпЛА – над территорией Калужской области.