Україні можуть пообіцяти нову систему Patriot на початку червня, але передадуть не Штати – WP

Співрозмовник видання припустив, що США не хочуть робити "гучних заяв" про допомогу Києву, бо вважають, що це може зірвати переговори

Дональд Трамп (Ілюстративне фото: Shawn Thew / EPA)

Партнери можуть пообіцяти Україні нову систему протиповітряної оборони Patriot на початку червня, але передадуть її не Сполучені Штати. Про це заявляє видання The Washington Post з посиланням на неназваного європейського посадовця.

Він разом з двома колегами розповів медіа, що союзники по НАТО вже впродовж кількох тижнів ведуть переговори про те, аби знайти для України ще один Patriot, потенційно, у Європі, але прориву не відбулося.

"Відбуваються дискусії на кшталт "ми можемо відмовитися від цієї [системи], але тоді ми хочемо нову за меншу ціну", – розповів співбесідник, описуючи переговори про отримання партнерами нових комплексів від США у майбутньому в обмін на передання зараз одного Україні.

За даними джерела, питання ППО обговорюватиметься під час візиту міністра оборони Штатів Піта Гегсета до штаб-квартири НАТО на початку червня – тоді ж може бути оголошено про обіцянку надати Україні новий "Патріот", але не від Америки.

Співрозмовець додав, що адміністрація Дональда Трампа, схоже, не хоче робити "гучних заяв" про постачання зброї Києву, вважаючи, що це може "зірвати переговори".

"Здається, вони [американці] зараз думають, що якщо ми зробимо гучну заяву про передання ракет до Patriot Україні, то це не те, чого вони хочуть, оскільки це дуже розлютить Путіна. Вони були б дуже стурбовані тим, що це може поставити під загрозу будь-які потенційні мирні переговори", – зазначив європейський чиновник.