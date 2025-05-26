Україна вважає, що США будуть готові продати нові Patriot – WP

Співрозмовник видання заявив, що керівники США "мислять як ділові люди" й потрібно пристосуватися до цього

Patriot (Ілюстративне фото: АрміяІнформ)

Українські посадовці вважають, що адміністрація президента США Дональда Трампа буде готова продати Києву більше систем протиповітряної оборони Patriot, а не надавати їх як допомогу. Про це заявляє видання The Washington Post з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника.

Співрозмовець заявив, що не очікує на блокуванням Вашингтоном продажу цих систем Україні, але розуміє, що Білий дім "не дасть їх безоплатно".

"Вони [чинна американська влада] мислять як ділові люди. Якщо я вам щось даю, ви повинні дати мені щось натомість. Ми маємо пристосуватися до цього", – розповів він.

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Тим часом анонімний європейський дипломат, який працює у Києві, заявив WP, що Raytheon (американська корпорація-виробник Patriot) усе ще розширює своє виробництво для задоволення попиту після 2022 року.

"США потрібно зберегти певну кількість [цих систем] для власної оборони, на випадок нападу з боку Ірану або іншого супротивника", – розповів співрозмовець.

Загалом, шість українських і західних посадовців повідомили виданню, що Україна дедалі більше переймається тим, аби отримати більше систем Patriot, оскільки запаси, надіслані за часів адміністрації Джо Байдена, вичерпуються, а нова адміністрація опирається переданню більшої кількості комплексів.

Речники Пентагону та Ради з питань нацбезпеки США не відповіли на прохання медіа прокоментувати ситуацію з військовою допомогою Україні.

Системи Patriot є одними з небагатьох західних комплексів ППО, здатних перехоплювати балістику. Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, під час масованої російської атаки 25 травня українським військовим не вдалося збити жодної з дев'яти балістичних ракет окупантів, хоча вони змогли перехопити 45 крилатих.

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14 квітня Зеленський заявив, що Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд. У відповідь Трамп не відповів напряму, чи готові Штати продати це озброєння.

20 травня, під час слухань у Сенаті, Рубіо заявив, що Штати не мають додаткових систем Patriot для України, але Вашингтон працює зі своїми союзниками по НАТО, аби ті надали Києву свої комплекси.