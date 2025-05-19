Умєров обговорив із виробником систем Patriot посилення української ППО
Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із делегацією компанії Raytheon, яка є провідним виробником озброєнь, зокрема систем Patriot, посилення захисту українського неба, а саме потребу в додаткових системах та ракетах. Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За словами Умєрова, він мав змістовну розмову з віцепрезидентом компанії з питань систем наземної та протиповітряної оборони Джо Деантоном.
"Обговорили критичну потребу України в додаткових системах та ракетах. Це питання національного пріоритету – захист наших людей, критичної інфраструктури, міст та сіл", – написав міністр оборони.
Умєров наголосив на готовності України інвестувати в цей напрям, адже, за його словами, йдеться про життя громадян і стійкість держави.
"Розширення співпраці із США в оборонно-промисловій сфері є одним зі стратегічних курсів України, апоглиблення взаємодії з Raytheon – стратегічною частиною такої співпраці", – наголосив Умєров.
Міністр зазначив, що українські оборонні компанії відкриті до кооперації з американськими виробниками, аби процес обслуговування та підтримки озброєння став швидшим і якіснішим.
- 11 квітня під час онлайн-виступу на "Рамштайні" президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні 10 систем ППО Patriot.
- 14 квітня Зеленський заявив, що Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд.
- 15 квітня генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що більшість із семи систем Patriot, які були обіцяні Україні на саміті НАТО у Вашингтоні, вже доставлені або скоро прибудуть.