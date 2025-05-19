Умєров обговорив із виробником систем Patriot посилення української ППО

Рустем Умєров та Джо Деантон (Фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із делегацією компанії Raytheon, яка є провідним виробником озброєнь, зокрема систем Patriot, посилення захисту українського неба, а саме потребу в додаткових системах та ракетах. Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Умєрова, він мав змістовну розмову з віцепрезидентом компанії з питань систем наземної та протиповітряної оборони Джо Деантоном.

Зустріч із делегацією компанії Raytheon (Фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

"Обговорили критичну потребу України в додаткових системах та ракетах. Це питання національного пріоритету – захист наших людей, критичної інфраструктури, міст та сіл", – написав міністр оборони.

Умєров наголосив на готовності України інвестувати в цей напрям, адже, за його словами, йдеться про життя громадян і стійкість держави.

"Розширення співпраці із США в оборонно-промисловій сфері є одним зі стратегічних курсів України, апоглиблення взаємодії з Raytheon – стратегічною частиною такої співпраці", – наголосив Умєров.

Міністр зазначив, що українські оборонні компанії відкриті до кооперації з американськими виробниками, аби процес обслуговування та підтримки озброєння став швидшим і якіснішим.