Україна незабаром отримає обіцяні системи ППО – Рютте
Більшість із семи систем протиповітряної оборони Patriot, які були обіцяні Україні на саміті НАТО в Вашингтоні, вже доставлені або скоро прибудуть. Про це в інтерв'ю телеканалу Ми – Україна заявив генсек Альянсу Марк Рютте.
Рютте зазначив, що хоча процес постачання зброї не завжди відбувається дуже швидко, країни-союзники НАТО загалом виконують свої зобов'язання. За його словами, між обіцянками і фактичною передачею озброєння зазвичай проходить небагато часу.
"Як правило, між наданням допомоги та її отриманням проходить небагато часу. Візьмемо, наприклад, зобов'язання у Вашингтоні під час останнього саміту НАТО в червні минулого року. Там зобов'язалися поставити Україні сім комплексів Patriot. Це зайняло трохи часу. На щастя, нині більшість з них вже доставлені або будуть доставлені найближчим часом", – висловився він.
Генсек НАТО нагадав, що минулого тижня союзники оголосили про нові постачання систем ППО Україні.
"Кожна така установка — це врятовані життя. І ми бачили, наскільки це важливо після останньої трагедії в Сумах, де внаслідок удару російських ракет загинули понад 30 людей", – підсумував він.
- 11 квітня, до засідання "Рамштайну", міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги. Він міститиме, зокрема, чотири додаткові системи ППО IRIS-T. Згодом чиновник заявив, що його держава не може надати Україні більше ППО Patriot, оскільки сама очікує на їхнє постачання.
- Під час онлайн-виступу на "Рамштайні" Зеленський закликав партнерів надати Україні 10 систем ППО Patriot.
- 14 квітня Зеленський заявив, що Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд.