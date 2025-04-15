Україна незабаром отримає обіцяні системи ППО – Рютте

Більшість із семи систем протиповітряної оборони Patriot, які були обіцяні Україні на саміті НАТО в Вашингтоні, вже доставлені або скоро прибудуть. Про це в інтерв'ю телеканалу Ми – Україна заявив генсек Альянсу Марк Рютте.

Рютте зазначив, що хоча процес постачання зброї не завжди відбувається дуже швидко, країни-союзники НАТО загалом виконують свої зобов'язання. За його словами, між обіцянками і фактичною передачею озброєння зазвичай проходить небагато часу.

"Як правило, між наданням допомоги та її отриманням проходить небагато часу. Візьмемо, наприклад, зобов'язання у Вашингтоні під час останнього саміту НАТО в червні минулого року. Там зобов'язалися поставити Україні сім комплексів Patriot. Це зайняло трохи часу. На щастя, нині більшість з них вже доставлені або будуть доставлені найближчим часом", – висловився він.

Генсек НАТО нагадав, що минулого тижня союзники оголосили про нові постачання систем ППО Україні.

"Кожна така установка — це врятовані життя. І ми бачили, наскільки це важливо після останньої трагедії в Сумах, де внаслідок удару російських ракет загинули понад 30 людей", – підсумував він.