Надання Україні систем Patriot є політичним питанням – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot є "політичним питанням", оскільки залежить виключно від волі союзників. Про це він заявив на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі.
Глава держави наголосив, що ЗРК Patriot для України є дуже важливою оборонною зброєю.
"Ми не просто просимо про Patriot, ми сьогодні говорили з генсеком, ми готові разом обʼєднуватися, щоб знайти гроші й купити ці системи", – сказав він, висловивши сподівання, що досягнуті домовленості з партнерами в Європі та США щодо посилення української ППО будуть реалізовані найближчим часом.
Україна готова на "будь-які кроки", щоб посилити власну протиповітряну оборону.
"Це на сьогодні політичне питання. Системи є у світі, ракети також є, і виключно від рішень лідерів залежить, чи буде в нас достатньо захисту від балістики росіян", – підсумував президент.
- 11 квітня, до засідання "Рамштайну", міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги. Він міститиме, зокрема, чотири додаткові системи ППО IRIS-T. Згодом чиновник заявив, що його держава не може надати Україні більше ППО Patriot, оскільки сама очікує на їхнє постачання.
- Під час онлайн-виступу на "Рамштайні" Зеленський закликав партнерів надати Україні 10 систем ППО Patriot.
- 14 квітня Зеленський заявив, що Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд.