Надання Україні систем Patriot є політичним питанням – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot є "політичним питанням", оскільки залежить виключно від волі союзників. Про це він заявив на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі.

Глава держави наголосив, що ЗРК Patriot для України є дуже важливою оборонною зброєю.

"Ми не просто просимо про Patriot, ми сьогодні говорили з генсеком, ми готові разом обʼєднуватися, щоб знайти гроші й купити ці системи", – сказав він, висловивши сподівання, що досягнуті домовленості з партнерами в Європі та США щодо посилення української ППО будуть реалізовані найближчим часом.

Україна готова на "будь-які кроки", щоб посилити власну протиповітряну оборону.

"Це на сьогодні політичне питання. Системи є у світі, ракети також є, і виключно від рішень лідерів залежить, чи буде в нас достатньо захисту від балістики росіян", – підсумував президент.