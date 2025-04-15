Зеленський назвав "позитивними" переговори США та України про корисні копалини

Минулого тижня українська делегація вирушила до Вашингтона для технічних переговорів з американськими чиновниками щодо угоди про надра

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / TERESA SUAREZ)

Президент Володимир Зеленський вважає "позитивними" переговори України та США про корисні копалини, які відбулися 11-12 квітня у Вашингтоні. Про це він заявив на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі.

"Це була перша зустріч технічної команди, офлайн. Онлайн контакти продовжуються і цього тижня. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, я думаю, вони покажуть напрацювання. Поки що обидві сторони закінчили зустріч позитивно. Я вважаю, що це правильно", – висловився глава держави.

Раніше інформаційне агентство Reuters з посиланням на джерела писало, що США та Україна провели переговори про угоду щодо корисних копалин, однак перспективи прориву "невеликі", діалог нібито був напруженим.