Зеленський назвав "позитивними" переговори США та України про корисні копалини
Президент Володимир Зеленський вважає "позитивними" переговори України та США про корисні копалини, які відбулися 11-12 квітня у Вашингтоні. Про це він заявив на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі.
"Це була перша зустріч технічної команди, офлайн. Онлайн контакти продовжуються і цього тижня. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, я думаю, вони покажуть напрацювання. Поки що обидві сторони закінчили зустріч позитивно. Я вважаю, що це правильно", – висловився глава держави.
Раніше інформаційне агентство Reuters з посиланням на джерела писало, що США та Україна провели переговори про угоду щодо корисних копалин, однак перспективи прориву "невеликі", діалог нібито був напруженим.
- 12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, проте її не підписали у цьому вигляді. Через три дні Зеленський заявив, що договір не підписали, тому що у ньому не було гарантій безпеки для України.
- 31 березня Трамп пообіцяв Зеленському "великі проблеми" у разі, якщо він відмовиться від угоди про копалини.
- 1 квітня Бербок заявила, що угода між США та Україною про корисні копалини має відповідати законодавству Європи.
- 11 квітня держсекретар адміністрації Байдена Блінкен заявив, що Україна сама запропонувала США угоду про надра, але її варіант від Трампа – рекет.