Зеленский назвал "положительными" переговоры США и Украины о полезных ископаемых
Президент Владимир Зеленский считает "положительными" переговоры Украины и США о полезных ископаемых, состоявшиеся 11-12 апреля в Вашингтоне. Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.
"Это была первая встреча технической команды, офлайн. Онлайн контакты продолжаются и на этой неделе. После всех этих консультаций, когда команды будут готовы, я думаю, они покажут наработку. Пока обе стороны закончили встречу положительно. Я считаю, что это правильно", – высказался глава государства.
Ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что США и Украина провели переговоры о соглашении по поводу полезных ископаемых, однако перспективы прорыва "небольшие", диалог якобы был напряженным.
- 12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых, однако его не подписали в этом виде. Через три дня Зеленский заявил, что договор не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- 31 марта Трамп пообещал Зеленскому "большие проблемы" в случае, если он откажется от соглашения об ископаемых.
- 1 апреля Бербок заявила, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых должно соответствовать законодательству Европы.
- 11 апреля госсекретарь администрации Байдена Блинкен заявил, что Украина сама предложила США соглашение о недрах, но его вариант от Трампа – рэкет.