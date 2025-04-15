Зеленский назвал "положительными" переговоры США и Украины о полезных ископаемых

На прошлой неделе украинская делегация отправилась в Вашингтон для технических переговоров с американскими чиновниками по соглашению о недрах

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / TERESA SUAREZ)

Президент Владимир Зеленский считает "положительными" переговоры Украины и США о полезных ископаемых, состоявшиеся 11-12 апреля в Вашингтоне. Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.

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"Это была первая встреча технической команды, офлайн. Онлайн контакты продолжаются и на этой неделе. После всех этих консультаций, когда команды будут готовы, я думаю, они покажут наработку. Пока обе стороны закончили встречу положительно. Я считаю, что это правильно", – высказался глава государства.

Ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что США и Украина провели переговоры о соглашении по поводу полезных ископаемых, однако перспективы прорыва "небольшие", диалог якобы был напряженным.