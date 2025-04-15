В Турции проходит встреча "коалиции желающих" по безопасности в Черном море – Зеленский

В Турции проходит встреча "коалиции желающих" по безопасности в Черном море. Присутствуют представители Украины, Франции, Великобритании и Турции

Марк Рютте и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Переговоры в Турции по безопасности в Черном море проходят на уровне военных с участием Великобритании и Франции – лидеров "коалиции желающих". Об этом на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня это проговаривается, эти два дня, на площадке наших турецких коллег. Они пригласили. И там будут представители тех, кто представляет Европу, как это было на саммите в Париже – это Британия, Франция, присутствует обязательно Украина и принимающая сторона – Турция", – рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что переговоры в Турции очень важны для Одессы, Николаева и всех городов, расположенных на побережье Черного моря.

"У нас были встречи уже в Европе, Париже, в Лондоне, в Брюсселе. Есть встреча в Турции. Таких встреч уже достаточно много состоялось, обсуждают разные форматы коалиции желающих и способных по безопасности в Черном море", – подытожил президент.

Ранее телеканал CNN Türk сообщал, что 15-16 апреля в Турции состоится встреча чиновников Украины и России по безопасности на Черном море. Министр иностранных дел Андрей Сибига возразил.

11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской делегаций, во время которой Киев согласился принять предложение Вашингтона по немедленному введению временного, 30-дневного, режима прекращения огня.

Россия фактически не согласилась на полное прекращение огня, с тех пор США договорились с Украиной и РФ о перемирии на воде и ударах по энергетике, последнее Москва неоднократно нарушала. Спикер Военно-морских сил ВСУ сообщал, что с момента заключения перемирия на воде РФ не била по портовой инфраструктуре.

6 апреля, во время массированной атаки по Украине, оккупанты использовали ракеты морского базирования "Калибр". Президент Зеленский заявил, что Россия хочет оставить себе возможность и дальше атаковать украинские города и порты из акватории Черного моря – это одна из причин, почему Москва не идет на полное перемирие.