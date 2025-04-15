У Туреччині проходить зустріч "коаліції охочих" щодо безпеки в Чорному морі – Зеленський

Марк Рютте та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Переговори у Туреччині щодо безпеки у Чорному морі проходять на рівні військових за участю Великої Британії та Франції – лідерів "коаліції охочих". Про це на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні це проговорюється, ці два дні, на майданчику наших турецьких колег. Вони запросили. І там будуть представники тих, хто представляє Європу, як це було на саміті в Парижі – це Британія, Франція, присутня обовʼязково Україна і сторона, яка приймає – Туреччина", – розповів глава держави.

Зеленський додав, що перемовини в Туреччині дуже важливі для Одеси, Миколаєва та для всіх міст, які розташовані на узбережжі Чорного моря.

"У нас були зустрічі вже в Європі, Парижі, в Лондоні, в Брюсселі. Є зустріч в Туреччині. Таких зустрічей вже достатньо багато відбулось, обговорюють різні формати коаліції охочих і спроможних щодо безпеки в Чорному морі", – підсумував президент.

Раніше телеканал CNN Türk повідомляв, що 15-16 квітня у Туреччині відбудеться зустріч посадовців України та Росії щодо безпеки на Чорному морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга тоді заперечив.

11 березня в Саудівській Аравії відбулась зустріч української та американської делегацій, під час якої Київ погодився прийняти пропозицію Вашингтона щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню.

Росія фактично не погодилась на повне припинення вогню, з того часу США домовилися з Україною та РФ про перемир'я на воді та щодо ударів по енергетиці, останнє Москва неодноразово порушувала. Речник Військово-морських сил ЗСУ повідомляв, що з моменту укладання перемир'я на воді РФ не била по портовій інфраструктурі.

6 квітня, під час масованої атаки по Україні, окупанти використали ракети морського базування "Калібр". Президент Зеленський заявив, що Росія хоче залишити собі можливість і надалі атакувати українські міста та порти з акваторії Чорного моря – це одна з причин, чому Москва не йде на повне перемир'я.