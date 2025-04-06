Зеленський про "Калібри" під час нічної атаки: Це одна з причин, чому РФ не хоче повного перемир'я

Президент повідомив, що партнери знають, з яких суден та з якої частини Чорного моря відбувся цей запуск

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Росія хоче залишити собі можливість й надалі атакувати українські міста та порти з акваторії Чорного моря – це одна з причин, чому Москва не йде на повне перемир'я. Про це у зверненні повідомив президент Володимир Зеленський після того, як окупанти застосували ракети "Калібр" морського базування під час атаки 6 квітня.

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"В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню – вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах", – розповів голова держави.

Він наголосив, що припинення вогню на воді – це не тільки про вільне судноплавство та постачання продовольства морем, але передусім "про загальну безпеку й про наближення миру".

За словами Зеленського, диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну: "Він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із ще більшою силою".

"Саме тому й надалі незмінно потрібні всі форми тиску на Росію: посилення наших спроможностей захищатися, збереження санкцій і така дипломатія, така розмова з Москвою, яка не залишить їм жодної можливості вбивати", – наголосив президент.

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На його думку, необхідне безумовне припинення вогню, таке, що "взагалі не дозволяє знищувати життя". Зеленський нагадав, що Україна погодилася на пропозицію США щодо повного та безумовного припинення вогню, а Путін відмовляється від цього.

Голова держави зазначив, що Україна очікує реакції від США, якої досі немає, а також від "всіх у Європі, всіх у світі, хто хоче миру".

"Кожного дня – балістика від російської армії, кожного дня – убивства людей. Постійні удари по нашій Сумщині, Харківщині, Дніпровщині, Херсонщині, Запоріжжю, Донеччині, інших наших регіонах. Сьогодні – російська балістика проти Києва. Кожного дня – втрачені життя. Кожного дня – втрачені можливості для дипломатії. Це все не можна сприймати мовчки", – підсумував Зеленський.

У ніч проти 6 квітня РФ завдала комбінованого удару по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки постраждали шість областей України. Зокрема, загарбники використали вісім крилатих ракет "Калібр", пуски яких відбулися з акваторії Чорного моря.

Росія атакувала Київ балістичними ракетами, є наслідки у трьох районах. Один чоловік загинув, постраждали троє людей, двох з них госпіталізовано.

У столиці значних руйнувань зазнали будівлі, в яких були розміщені редакції каналів іномовлення, зокрема "Дім" та Freedom.