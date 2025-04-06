Зеленский о "Калибрах" во время атаки: Одна из причин, почему РФ не хочет полного перемирия

Президент сообщил, что партнеры знают, с каких судов и из какой части Черного моря произошел этот запуск

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Россия хочет оставить себе возможность и дальше атаковать украинские города и порты из акватории Черного моря – это одна из причин, почему Москва не идет на полное перемирие. Об этом в обращении сообщил президент Владимир Зеленский после того, как оккупанты применили ракеты "Калибр" морского базирования во время атаки 6 апреля.

"В сегодняшнем российском ударе были ракеты, запущенные из акватории Черного моря. Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря произошел этот запуск. Это одна из причин, почему Россия уродует дипломатию, почему Россия не идет на безусловное прекращение огня – они хотят оставить себе возможность бить из акватории моря по нашим городам, по нашим портам", – рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что прекращение огня на воде – это не только про свободное судоходство и снабжение продовольствием по морю, но прежде всего "об общей безопасности и о приближении мира".

По словам Зеленского, диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну: "Он ищет, как оставить себе возможность разжечь войну в любой момент с еще большей силой".

"Именно поэтому и дальше неизменно нужны все формы давления на Россию: усиление наших способностей защищаться, сохранение санкций и такая дипломатия, такой разговор с Москвой, который не оставит им никакой возможности убивать", – акцентировал президент.

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По его мнению, необходимо безусловное прекращение огня, которое "вообще не позволяет уничтожать жизнь". Зеленский напомнил, что Украина согласилась на предложение США о полном и безусловном прекращении огня, а Путин отказывается от этого.

Глава государства отметил, что Украина ожидает реакции от США, которой до сих пор нет, а также от "всех в Европе, всех на свете, кто хочет мира".

"Каждый день – баллистика от российской армии, каждый день – убийства людей. Постоянные удары по нашей Сумщине, Харьковщине, Днепровщине, Херсонщине, Запорожье, Донбасу, другим нашим регионам. Сегодня – российская баллистика против Киева. Каждый день – потерянные жизни. Каждый день – упущенные возможности для дипломатии. Это все нельзя воспринимать молча", – подытожил Зеленский.

В ночь на 6 апреля РФ нанесла комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки пострадали шесть областей Украины. В частности, захватчики использовали восемь крылатых ракет "Калибр", пуски которых произошли с акватории Черного моря.

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, есть последствия в трех районах. Один человек погиб, пострадали три человека, двое из них госпитализированы.

В столице значительные разрушения получили здания, в которых были размещены редакции каналов иновещания, в частности "Дом" и Freedom.