CNN Turk: В Турции будет встреча Украины и РФ по безопасности на море

Иллюстративное фото: EPA

15-16 апреля в Турции состоится встреча чиновников Украины и России насчет безопасности на Черном море. Об этом со ссылкой на источники в турецком Министерстве обороны заявляет CNN Türk, местный филиал американского телеканала.

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По данным собеседников, встреча между Украиной и РФ состоится в командовании Военно-морских сил Турции в Анкаре, она будет касаться поддержки мира в Черном море после возможного прекращения огня между РФ и Украиной.

"На встрече, в которой также примут участие иностранные военные представители, будет обсуждаться морское измерение военных планов, которые могут быть созданы для поддержки мира в Черном море", – сообщает CNN Türk.

Украинская сторона пока не комментировала такие данные. Ранее представители Украины и страны-агрессора не встречались напрямую, а вели переговоры при посредничестве США.