Reuters: Украина и США провели переговоры об ископаемых, но прогресса не достигли

Ожидается, что чиновники Украины в конце апреля посетят США для переговоров

Добыча полезных ископаемых в Украине (Иллюстративное фото: depositphotos.com)

11 апреля чиновники США и Украины провели переговоры о соглашении касательно полезных ископаемых. Однако перспективы прорыва "невелики", диалог был напряженным, сообщили Reuters собеседники, осведомленные о ситуации.

По словам одного из них, напряженность на переговорах возникла из-за последнего проекта предложения администрации Трампа, который оказался более обширным, чем первоначальная версия.

"Обстановка на переговорах очень антагонистическая", – сказал он.

Представитель Министерства финансов также подтвердил факт обсуждений и назвал их "техническими по своей сути".

По словам собеседника, одним из "пасхальных яиц", обнаруженных в новом проекте соглашения, является требование США к Международной корпорации по финансированию развития правительства взять под контроль газопровод от Газпрома, который идет через Украину в Европу.

Украинская сторона, по его словам, для внешних консультаций по сделке наняла юридическую фирму Hogan Lovells.

Ожидается, что через две недели, то есть к концу апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко прибудут в Вашингтон для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщили несколько собеседников, знакомых с планами. Они также могут принять участие в министерской встрече 25 апреля, посвященной Украине.