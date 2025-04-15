Предоставление Украине систем Patriot является политическим вопросом – Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что предоставление Украине систем противовоздушной обороны Patriot является "политическим вопросом", поскольку зависит исключительно от воли союзников. Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.
Глава государства подчеркнул, что ЗРК Patriot для Украины является очень важным оборонным оружием.
"Мы не просто просим Patriot, мы сегодня говорили с генсеком, мы готовы вместе объединяться, чтобы найти деньги и купить эти системы", – сказал он, выразив надежду, что достигнутые договоренности с партнерами в Европе и США по усилению украинской ПВО будут реализованы в ближайшее время.
Украина готова на "любые шаги", чтобы усилить собственную противовоздушную оборону.
"Это на сегодняшний день политический вопрос. Системы есть в мире, ракеты тоже есть, и исключительно от решений лидеров зависит, будет ли у нас достаточно защиты от баллистики россиян", – подытожил президент.
- 11 апреля, до заседания "Рамштайна", министр обороны Германии Писториус анонсировал новый пакет военной помощи. Он будет содержать, в частности, четыре дополнительных системы ПВО IRIS-T. Впоследствии чиновник заявил, что его государство не может предоставить Украине больше ПВО Patriot, поскольку само ожидает их поставки.
- Во время онлайн-выступления на "Рамштайне" Зеленский призвал партнеров предоставить Украине 10 систем ПВО Patriot.
- 14 апреля Зеленский заявил, что Украина готова купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд.