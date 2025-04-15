Предоставление Украине систем Patriot является политическим вопросом – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что предоставление Украине систем противовоздушной обороны Patriot является "политическим вопросом", поскольку зависит исключительно от воли союзников. Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.

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Глава государства подчеркнул, что ЗРК Patriot для Украины является очень важным оборонным оружием.

"Мы не просто просим Patriot, мы сегодня говорили с генсеком, мы готовы вместе объединяться, чтобы найти деньги и купить эти системы", – сказал он, выразив надежду, что достигнутые договоренности с партнерами в Европе и США по усилению украинской ПВО будут реализованы в ближайшее время.

Украина готова на "любые шаги", чтобы усилить собственную противовоздушную оборону.

"Это на сегодняшний день политический вопрос. Системы есть в мире, ракеты тоже есть, и исключительно от решений лидеров зависит, будет ли у нас достаточно защиты от баллистики россиян", – подытожил президент.