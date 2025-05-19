Умеров обсудил с производителем систем Patriot усиление украинской ПВО

Рустем Умеров и Джо Деантон (Фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с делегацией компании Raytheon, ведущего производителя вооружений, в частности систем Patriot, усиление защиты украинского неба, а именно потребность в дополнительных системах и ракетах. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам Умерова, у него был содержательный разговор с вице-президентом компании по вопросам систем наземной и противовоздушной обороны Джо Деантоном.

Встреча с делегацией компании Raytheon (Фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

"Обсудили критическую потребность Украины в дополнительных системах и ракетах. Это вопрос национального приоритета – защита наших людей, критической инфраструктуры, городов и сел", – написал министр обороны.

Умеров отметил готовность Украины инвестировать в это направление, ведь, по его словам, речь идет о жизни граждан и устойчивости государства.

"Расширение сотрудничества с США в оборонно-промышленной сфере является одним из стратегических курсов Украины, а углубление взаимодействия с Raytheon – стратегической частью такого сотрудничества", – подчеркнул Умеров.

Министр отметил, что украинские оборонные компании открыты к кооперации с американскими производителями, чтобы процесс обслуживания и поддержки вооружения стал быстрее и качественнее.