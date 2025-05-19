Умеров обсудил с производителем систем Patriot усиление украинской ПВО
Министр обороны Рустем Умеров обсудил с делегацией компании Raytheon, ведущего производителя вооружений, в частности систем Patriot, усиление защиты украинского неба, а именно потребность в дополнительных системах и ракетах. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Умерова, у него был содержательный разговор с вице-президентом компании по вопросам систем наземной и противовоздушной обороны Джо Деантоном.
"Обсудили критическую потребность Украины в дополнительных системах и ракетах. Это вопрос национального приоритета – защита наших людей, критической инфраструктуры, городов и сел", – написал министр обороны.
Умеров отметил готовность Украины инвестировать в это направление, ведь, по его словам, речь идет о жизни граждан и устойчивости государства.
"Расширение сотрудничества с США в оборонно-промышленной сфере является одним из стратегических курсов Украины, а углубление взаимодействия с Raytheon – стратегической частью такого сотрудничества", – подчеркнул Умеров.
Министр отметил, что украинские оборонные компании открыты к кооперации с американскими производителями, чтобы процесс обслуживания и поддержки вооружения стал быстрее и качественнее.
- 11 апреля во время онлайн-выступления на "Рамштайне" президент Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине 10 систем ПВО Patriot.
- 14 апреля Зеленский заявил, что Украина готова купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд.
- 15 апреля генсек Альянса Марк Рютте заявил, что большинство из семи систем Patriot, обещанных Украине на саммите НАТО в Вашингтоне, уже доставлены или скоро прибудут.