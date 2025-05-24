У Повітряних силах розповіли, як Росія удосконалює балістичні ракети

Юрій Ігнат заявив, що вночі окупанти спрямували на Київ дев'ять балістичних ракет, дві третини вдалося збити

Юрій Ігнат (Фото: Facebook-акаунт військового)

Росіяни удосконалюють свої балістичні ракети, які застосовують для ударів по Україні. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, коментуючи нічну атаку окупантів.

За його словами, у ніч проти 24 травня росіяни спрямували на Київ дев’ять балістичних ракет. Шість із них вдалося перехопити протиповітряній обороні.

"Це доволі високий показник. Знаємо, що ворог свою балістику удосконалює, модернізує", – сказав Ігнат.

Він повторив, що давно зрозуміло, що РФ удосконалила ракети "Іскандер-М", які летять по балістичній траєкторії.

"Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час заходу на ціль. Відповідно системи Patriot, які мають перехоплювати ціль, можуть не так ефективно спрацьовувати, як нам того хотілося", – констатував речник.

Він також пояснив, що ракети рухаються по квазібалістичній траєкторії, коли вони під час польоту не летять по прямій, як падають, а здійснюють маневри.

"Системі Patriot, яка збиває балістику, власне, вираховує програма точку перехоплення ракет, протиракетою важче ту точку передбачити. І це ускладнює роботу системи. Я думаю, що наші партнери вже над цим працюють, щоб і ці рішення були удосконалені", – сказав Ігнат.