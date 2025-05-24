В Воздушных силах рассказали, как Россия совершенствует баллистические ракеты

Юрий Игнат заявил, что ночью оккупанты направили на Киев девять баллистических ракет, две трети удалось сбить

Юрий Игнат (Фото: Facebook-аккаунт военного)

Россияне совершенствуют свои баллистические ракеты, применяемые для ударов по Украине. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат, комментируя ночную атаку оккупантов.

По его словам, в ночь на 24 мая россияне направили на Киев девять баллистических ракет. Шесть из них удалось перехватить противовоздушной обороне.

"Это достаточно высокий показатель. Знаем, что враг свою баллистику совершенствует, модернизирует", – сказал Игнат.

Он повторил, что давно понятно, что РФ усовершенствовала летящие по баллистической траектории ракеты "Искандер-М".

"Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время захода на цель. Соответственно системы Patriot, которые должны перехватывать цель, могут не так эффективно срабатывать, как нам того хотелось", — констатировал спикер.

Он также пояснил, что ракеты двигаются по квазибалистической траектории, когда они во время полета не летят по прямой, как падают, а совершают маневры.

"Системе Patriot, которая сбивает баллистику, собственно, вычисляет программа точку перехвата ракет противоракетой труднее эту точку предугадать. И это усложняет работу системы. Я думаю, что наши партнеры уже над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы", — сказал Игнат.