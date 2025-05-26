Макрон сподівається, що "гнів" Трампа на Москву перетвориться на дії

Емманюель Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN/ EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що обурення президента США Дональда Трампа на російського диктатора Володимира Путіна, яке він висловив після декількох днів масованих російських атак, матиме продовження у вигляді конкретної допомоги. Про це він заявив журналістам у Ханої, де перебуває із візитом, повідомляє BFMTV.

"Останніми годинами ми бачили висловлення гніву Дональда Трампа. Я просто сподіваюся, що це втілиться в дії", – сказав Макрон.

Президент Франції вважає, що його американський колега розуміє справжні наміри Путіна.

"Я думаю, що президент Трамп усвідомлює, що коли президент Путін сказав йому, що готовий до миру, він йому збрехав", – заявив він.

Президент Франції наголосив, що бомбардування України є доказом справжніх намірів Путіна.

"Не можна заявляти про готовність до переговорів і водночас бомбити. Така подвійна риторика викриває нещирий характер дискусій [про припинення вогню], що відбулися", – сказав він.

Макрона заявив, що війна в Україні дестабілізує не лише Європу, а й Азію та закликав до "збереження порядку, заснованого на правилах".