Макрон надеется, что "гнев" Трампа в Москву превратится в действия

Эмманюэль Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что возмущение президента США Дональда Трампа на российского диктатора Владимира Путина, которое он выразил после нескольких дней массированных российских атак, будет продолжено в виде конкретной помощи. Об этом он заявил журналистам в Ханое, где находится с визитом, сообщает BFMTV.

"В последние часы мы видели выражение гнева Дональда Трампа. Я просто надеюсь, что это воплотится в действии", – сказал Макрон.

Президент Франции считает, что его американский коллега понимает подлинные намерения Путина.

"Я думаю, что президент Трамп осознает, что когда президент Путин сказал ему, что готов к миру, он ему соврал", – заявил он.

Президент Франции подчеркнул, что бомбардировка Украины является доказательством истинных намерений Путина.

"Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. Такая двойная риторика разоблачает неискренний характер состоявшихся дискуссий [о прекращении огня]", – сказал он.

Макрон заявил, что война в Украине дестабилизирует не только Европу, но и Азию и призвал к "сохранению порядка, основанного на правилах".