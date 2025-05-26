Німеччина планує дати Україні старіші ракети до Patriot, менш ефективні проти балістики – WP

Системи Patriot (Фото: НАТО)

Німеччина планує надіслати Україні старіші версії ракет для Patriot, які гірше перехоплюють балістичні ракети. Про це заявляє видання The Washington Post з посиланням на анонімного європейського дипломата.

За його словами, Берлін планує надіслати до України свої старіші ракети PAC-2 Patriot, які, на відміну від нових PAC-3, не так ефективно перехоплюють балістичне озброєння.

Єдиною іншою системою, яка може бути здатна збити балістику, є європейська ракета Aster для комплексів SAMP-T, але це поки що не доведено, зазначив посадовець.

10 травня джерело видання NYT заявило, що Штати дозволили Німеччині передати Україні 125 далекобійних ракет і 100 ракет-перехоплювачів до "Патріотів".

26 травня неназваний український високопосадовець повідомив WP, що, на думку Києва, Вашингтон буде готовий продати Києву більше систем Patriot, а не надавати їх як допомогу.