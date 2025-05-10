CША дозволили Німеччині передати Україні далекобійні ракети та перехоплювачі для Patriot – NYT

Йдеться про 125 далекобійних ракет і 100 ракет-перехоплювачів, заявив співбесідник видання

Patriot (Ілюстративне фото: АрміяІнформ)

У п'ятницю, 9 травня, Сполучені Штати дозволили Німеччині передати Україні далекобійні ракети, а також ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявляє видання The New York Times з посиланням на анонімного чиновника Конгресу США.

За його словами, йдеться про передання 125 далекобійних ракет і 100 ракет-перехоплювачів до "Патріотів".

Оскільки це озброєння виробляється у Штатах, його не можна експортувати без згоди американського уряду, навіть якщо воно належить іншій країні.

Офіційно про таку допомогу не повідомлялось.

7 травня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшли ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T, гаубиці Zuzana-2 та інше озброєння.

10 травня стало відомо, що ФРН планує засекретити дані про військову допомогу Україні, аби позбавити Росію переваги.