Держдеп дозволив Україні купити навчання та підтримку для F-16

F-16 Повітряних сил ЗСУ (Ілюстративне фото: Telegram Володимира Зеленського)

Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг з підготовки та обслуговування літаків F-16, а також супутнього обладнання на загальну суму приблизно $310,5 млн. Про це повідомила Агенція воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

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Відомство надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.

"Уряд України просить закупити обладнання та послуги для підтримки своїх літаків F-16", – зазначила Агенція.

Йдеться про закупівлю таких товарів та послуг:

→ модифікація та модернізація літаків;

→ навчання персоналу, пов'язане з експлуатацією, технічним обслуговуванням та підтримкою;

→ запчастини, витратні матеріали та складники;

→ наземне обладнання для обслуговування;

→ постачання та підтримка секретного та несекретного програмного забезпечення;

→ секретні та несекретні публікації та технічна документація;

→ дослідження та огляди;

→ інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;

→ інші пов'язані з цим елементи матеріально-технічної та програмної підтримки.

Загальна вартість оцінюється у $310,5 млн, але очікується, що фактична вартість буде нижчою, залежно від "остаточних потреб, бюджетних повноважень та підписаних договорів купівлі-продажу, якщо такі будуть укладені".

Основними підрядниками будуть американські компанії, зокрема Lockheed Martin Aeronautics та місцева "дочка" британської корпорації BAE Systems.

Реалізація цього продажу не потребуватиме відрядження в Україну додаткових представників уряду США або підрядників.