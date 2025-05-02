Держдеп дозволив Україні купити навчання та підтримку для F-16
Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг з підготовки та обслуговування літаків F-16, а також супутнього обладнання на загальну суму приблизно $310,5 млн. Про це повідомила Агенція воєнного співробітництва Міністерства оборони США.
Відомство надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.
"Уряд України просить закупити обладнання та послуги для підтримки своїх літаків F-16", – зазначила Агенція.
Йдеться про закупівлю таких товарів та послуг:
→ модифікація та модернізація літаків;
→ навчання персоналу, пов'язане з експлуатацією, технічним обслуговуванням та підтримкою;
→ запчастини, витратні матеріали та складники;
→ наземне обладнання для обслуговування;
→ постачання та підтримка секретного та несекретного програмного забезпечення;
→ секретні та несекретні публікації та технічна документація;
→ дослідження та огляди;
→ інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
→ інші пов'язані з цим елементи матеріально-технічної та програмної підтримки.
Загальна вартість оцінюється у $310,5 млн, але очікується, що фактична вартість буде нижчою, залежно від "остаточних потреб, бюджетних повноважень та підписаних договорів купівлі-продажу, якщо такі будуть укладені".
Основними підрядниками будуть американські компанії, зокрема Lockheed Martin Aeronautics та місцева "дочка" британської корпорації BAE Systems.
Реалізація цього продажу не потребуватиме відрядження в Україну додаткових представників уряду США або підрядників.
- Після приходу до влади президент США Трамп не оголошував про нову військову допомогу Україні, але продовжив надавати підтримку, виділену за каденцію його попередника Байдена (з перервою на тиждень після сварки з Зеленським у Білому домі). Президент України раніше повідомляв, що держава готова заплатити за майбутні пакети допомоги від США.
- 2 травня Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків, що стосувалось питань винищувачів F-16.