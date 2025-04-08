Україна цьогоріч отримає від Бельгії два літаки F-16 на запчастини – прем’єр країни

Барт де Вевер і Володимир Зеленський (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Цього року Бельгія передасть Україні два винищувачі F-16 для використання їх на запчастини. Про це повідомив премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

"Ми пообіцяли бути найбільшим постачальником винищувачів F-16 Україні, й ми дотримаємо свого слова. Ми надамо два F-16 на запчастини цьогоріч. І точно надамо два літаки наступного року", – сказав прем’єр Бельгії.

Він додав, що у цьому питанні Бельгія залежить від постачання винищувачів F-35.

Де Вевер наголосив, що з боку уряду Бельгії затримок немає. Однак постачання F-35 затримуються, і щойно вони прибудуть, F-16 будуть відправлені Україні.

"З боку Бельгії не буде жодних затримок у постачанні F-16", – наголосив очільник уряду Бельгії.