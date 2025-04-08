Україна цьогоріч отримає від Бельгії два літаки F-16 на запчастини – прем’єр країни
Цього року Бельгія передасть Україні два винищувачі F-16 для використання їх на запчастини. Про це повідомив премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, передає Укрінформ.
"Ми пообіцяли бути найбільшим постачальником винищувачів F-16 Україні, й ми дотримаємо свого слова. Ми надамо два F-16 на запчастини цьогоріч. І точно надамо два літаки наступного року", – сказав прем’єр Бельгії.
Він додав, що у цьому питанні Бельгія залежить від постачання винищувачів F-35.
Де Вевер наголосив, що з боку уряду Бельгії затримок немає. Однак постачання F-35 затримуються, і щойно вони прибудуть, F-16 будуть відправлені Україні.
"З боку Бельгії не буде жодних затримок у постачанні F-16", – наголосив очільник уряду Бельгії.
- 6 березня 2025 року де Вевер заявив про перенесення Бельгією постачання літаків F-16 в Україну на 2026 рік.
- 8 квітня у Києві з візитом перебувають прем’єр Бельгії, міністр оборони країни та очільник МЗС.