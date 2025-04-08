Украина в этом году получит от Бельгии два самолета F-16 на запчасти – премьер страны

Барт де Вевер и Владимир Зеленский (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

В этом году Бельгия передаст Украине два истребителя F-16 для использования на запчасти. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, передает Укринформ.

"Мы пообещали быть крупнейшим поставщиком истребителей F-16 Украине, и мы сдержим свое слово. Мы предоставим два F-16 на запчасти в этом году. И точно предоставим два самолета в следующем году", – сказал премьер Бельгии.

Он добавил, что в этом вопросе Бельгия зависит от поставок истребителей F-35.

Де Вевер подчеркнул, что со стороны правительства Бельгии задержек нет. Однако поставки F-35 задерживаются, и как только они прибудут, F-16 будут отправлены Украине.

"Со стороны Бельгии не будет никаких задержек в поставках F-16", – подчеркнул глава правительства Бельгии.