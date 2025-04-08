В Киев прибыли премьер, министр обороны и глава МИД Бельгии – фото

8 апреля в столицу Украины прибыли премьер-министр Бельгии, министры обороны и иностранных дел. Они посетили Бучу и встретятся с Зеленским

Прибытие бельгийской делегации в Киев 8 апреля 2025 года (Фото: Maxime Prevot)

8 апреля в Киев прибыли премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, министр обороны Тео Франкен и министр иностранных дел Максим Прево, они уже посетили Бучу. Об этом Прево сообщил в Х.

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Как написал общественный вещатель Фламандского сообщества Бельгии VRT, во время визита бельгийская делегация планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Прево назвал посещение Украины "не просто символическим жестом", а "миссией солидарности, надежды и непоколебимой поддержки поколения украинцев, которые борются за свою свободу и свое будущее".

Бельгийская делегация посетила Бучу. Министр иностранных дел назвал ее "синонимом ужаса и стойкости".

Бельгийские чиновники в Буче (Фото: Maxim Prevot)

"Сегодня мы чтим погибших. Мы поддерживаем тех, кто выжил. И мы подтверждаем это: Бельгия стоит бок о бок с Украиной. Справедливость должна восторжествовать. И мы не будем отводить взгляд", – написал Прево.

Бельгийские чиновники в Буче (Фото: Maxim Prevot)

В 2024 году Бельгия планировала направить 150 млн евро на восстановление Киевской и Черниговской областей.

6 марта 2025 года де Вевер заявил о переносе Бельгией поставок самолетов F-16 в Украину на 2026 год.