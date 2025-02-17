В Бельгии ответили США о мирных переговорах: Никакого решения без Украины и Европы
Не может быть принято ни одно решение по Украине и Европе без их участия. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь федеральной службы внешних дел, внешней торговли и сотрудничества в области развития Бельгии Флоринда Бали.
"Не может быть принято ни одно решение по Украине и Европе без их участия. Бельгия вместе с ЕС остается непоколебимой в поддержке Украины для достижения справедливого и продолжительного мира", – сказала она.
По словам Бали, продолжаются дипломатические переговоры и другие "активности", запланированы встречи между разными заинтересованными сторонами в НАТО, ЕС и украинскими партнерами.
Это заявление прозвучало в ответ на слова президента США Дональда Трампа о мирных переговорах России и Украины. 12 февраля он заявил, что сейчас есть "хорошая возможность" завершить войну.
Позже, уже во время брифинга, глава Белого дома уклонился от однозначного ответа на вопрос, будет ли Украина равноправным участником переговоров с Россией.
"Я думаю, что они должны заключить мир. Их люди гибнут", – сказал он.
- С 14 февраля 2025 года спецпосланник Трампа по вопросам Украины Келлог принимал участие в Мюнхенской конференции безопасности вместе с другими чиновниками США. Также запланирован визит спецпредставителя в Киев: во время него он будет ориентироваться на результаты переговоров между вице-президентом Штатов Венсом и украинским лидером Зеленским.
- Министр иностранных дел Польши Сикорский заявил, что Келлог поделился с некоторыми европейскими союзниками переговорной тактикой по Украине.