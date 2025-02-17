В Бельгии ответили США о мирных переговорах: Никакого решения без Украины и Европы

Продолжаются дипломатические переговоры, запланированы встречи между разными заинтересованными сторонами в НАТО, ЕС и украинскими партнерами

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Не может быть принято ни одно решение по Украине и Европе без их участия. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь федеральной службы внешних дел, внешней торговли и сотрудничества в области развития Бельгии Флоринда Бали.

"Не может быть принято ни одно решение по Украине и Европе без их участия. Бельгия вместе с ЕС остается непоколебимой в поддержке Украины для достижения справедливого и продолжительного мира", – сказала она.

По словам Бали, продолжаются дипломатические переговоры и другие "активности", запланированы встречи между разными заинтересованными сторонами в НАТО, ЕС и украинскими партнерами.

Это заявление прозвучало в ответ на слова президента США Дональда Трампа о мирных переговорах России и Украины. 12 февраля он заявил, что сейчас есть "хорошая возможность" завершить войну.

Позже, уже во время брифинга, глава Белого дома уклонился от однозначного ответа на вопрос, будет ли Украина равноправным участником переговоров с Россией.

"Я думаю, что они должны заключить мир. Их люди гибнут", – сказал он.