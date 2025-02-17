У Бельгії відповіли США про мирні переговори: Жодного рішення без України та Європи

Тривають дипломатичні переговори, заплановані зустрічі між різними зацікавленими сторонами в НАТО, ЄС та українськими партнерами

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Не може бути ухвалено жодного рішення щодо України та Європи без їхньої участі. Про це LIGA.net повідомила прессекретарка федеральної служби зовнішніх справ, зовнішньої торгівлі та співробітництва в галузі розвитку Бельгії Флорінда Балечі.

"Не може бути ухвалено жодного рішення щодо України та Європи без їхньої участі. Бельгія разом із ЄС залишається непохитною у підтримці України для досягнення справедливого та тривалого миру", – сказала вона.

За словами Балечі, тривають дипломатичні переговори та інші "активності", заплановані зустрічі між різними зацікавленими сторонами в НАТО, ЄС та українськими партнерами.

Ця заява пролунала у відповідь на слова президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів Росії та України. 12 лютого він заявив, що зараз є "хороша можливість" завершити війну.

Пізніше, вже під час брифінгу, очільник Білого дому ухилився від однозначної відповіді на запитання, чи буде Україна рівноправним учасником переговорів з Росією.

"Я думаю, що вони повинні укласти мир. Їхні люди гинуть", – сказав він.