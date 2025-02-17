У Бельгії відповіли США про мирні переговори: Жодного рішення без України та Європи
Не може бути ухвалено жодного рішення щодо України та Європи без їхньої участі. Про це LIGA.net повідомила прессекретарка федеральної служби зовнішніх справ, зовнішньої торгівлі та співробітництва в галузі розвитку Бельгії Флорінда Балечі.
"Не може бути ухвалено жодного рішення щодо України та Європи без їхньої участі. Бельгія разом із ЄС залишається непохитною у підтримці України для досягнення справедливого та тривалого миру", – сказала вона.
За словами Балечі, тривають дипломатичні переговори та інші "активності", заплановані зустрічі між різними зацікавленими сторонами в НАТО, ЄС та українськими партнерами.
Ця заява пролунала у відповідь на слова президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів Росії та України. 12 лютого він заявив, що зараз є "хороша можливість" завершити війну.
Пізніше, вже під час брифінгу, очільник Білого дому ухилився від однозначної відповіді на запитання, чи буде Україна рівноправним учасником переговорів з Росією.
"Я думаю, що вони повинні укласти мир. Їхні люди гинуть", – сказав він.
- З 14 лютого 2025 року спецпосланець Трампа з питань України Келлог брав участь у Мюнхенський безпековій конференції разом з іншими посадовцями США. Також запланований візит спецпредставника до Києва: під час нього він орієнтуватиметься на результати переговорів між віцепрезидентом Штатів Венсом та українським лідером Зеленським.
- Міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що Келлог поділився з деякими європейськими союзниками переговорною тактикою щодо України.