До Києва прибули прем'єр, міністр оборони та глава МЗС Бельгії – фото

8 квітня до столиці України приїхали прем'єр-міністр Бельгії, міністри оборони та закордонних справ. Вони відвідали Бучу та зустрінуться із Зеленським

Прибуття бельгійської делегації до Києва 8 квітня 2025 року (Фото: Maxime Prevot)

8 квітня до Києва прибули прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, міністр оборони Тео Франкен та міністр закордонних справ Максим Прево, вони вже відвідали Бучу. Про це Прево повідомив у Х.

Як написав суспільний мовник Фламандської спільноти Бельгії VRT, під час візиту урядовці планують зустрітись із президентом Володимиром Зеленським.

Прево назвав відвідини України "не просто символічним жестом", а "місією солідарності, надії та непохитної підтримки покоління українців, які борються за свою свободу та своє майбутнє".

Бельгійські посадовці відвідали Бучу. Міністр закордонних справ назвав її "синонімом жаху та стійкості".

Бельгійські урядовці у Бучі (Фото: Maxim Prevot)

"Сьогодні ми вшановуємо загиблих. Ми підтримуємо тих, хто вижив. І ми підтверджуємо це: Бельгія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Справедливість має перемогти. І ми не будемо відводити погляд", – написав Прево.

Бельгійські урядовці у Бучі (Фото: Maxim Prevot)

У 2024 році Бельгія планувала спрямувати 150 млн євро на відбудову Київської та Чернігівської областей.

6 березня 2025 року де Вевер заявив про перенесення Бельгією постачання літаків F-16 в Україну на 2026 рік.