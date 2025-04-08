До Києва прибули прем'єр, міністр оборони та глава МЗС Бельгії – фото
8 квітня до Києва прибули прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, міністр оборони Тео Франкен та міністр закордонних справ Максим Прево, вони вже відвідали Бучу. Про це Прево повідомив у Х.
Як написав суспільний мовник Фламандської спільноти Бельгії VRT, під час візиту урядовці планують зустрітись із президентом Володимиром Зеленським.
Прево назвав відвідини України "не просто символічним жестом", а "місією солідарності, надії та непохитної підтримки покоління українців, які борються за свою свободу та своє майбутнє".
Бельгійські посадовці відвідали Бучу. Міністр закордонних справ назвав її "синонімом жаху та стійкості".
"Сьогодні ми вшановуємо загиблих. Ми підтримуємо тих, хто вижив. І ми підтверджуємо це: Бельгія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Справедливість має перемогти. І ми не будемо відводити погляд", – написав Прево.