Топгенерал США заявив, що до розгортання в Україні готується більше F-16
До розгортання в Україні готуються чергові винищувачі F-16. Про це під час слухань у комітеті Сенату США заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.
Каволі сказав, що в України вже є "кілька" F-16, які передали партнери. Також для управління такими винищувачами були підготовлені "кілька" українських пілотів.
"Є більше F-16, готових до розгортання там. Є більше пілотів", – сказав генерал, додавши, що конкретні цифри зможе надати на закритому засіданні.
Каволі наголосив, що винищувачі в Україні "активні", вони "діють й літають щодня".
Водночас головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі констатував, що F-16 проявили себе у відбитті ракетних атак, а також завдали успішних ударів на сході.
"Однак жоден із F-16 не був із США. В основному вони були з країн Північної Європи – Нідерландів, Данії", – акцентував Каволі.
- 6 лютого 2025 року повідомлялося, що, окрім перших Mirage, Україна отримала нові F-16 від Нідерландів.
- 6 березня стало відомо, що Бельгія перенесла початок постачання винищувачів F-16 Україні на 2026 рік.
- 19 березня Зеленський заявив, що ЗСУ отримали нову партію винищувачів F-16.