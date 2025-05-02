"Усі ключові питання". Зеленський провів нараду щодо винищувачів F-16

Володимир Зеленський (Фото: Telegram)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків. За його словами, це стосується питань винищувачів F-16.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію", – йдеться у повідомленні.

Глава держави подякував усім, "хто посилює наші дії у небі".

Українські військові залучають бойові літаки F-16 для відбиття повітряних атак із боку РФ. 7 січня Повітряні сили повідомили, що український пілот F-16 збив шість російських ракет за один виліт. Це був перший такий випадок.

Водночас за час, що Україна має на озброєнні ці винищувачі, ставалися й трагедії: 29 серпня 2024 року під час відбиття масованої атаки РФ загинув пілот F-16 Олександр (Мунфіш) Месь, а не так давно, 12 квітня, на F-16 розбився майор Павло Іванов.