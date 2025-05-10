США разрешили Германии дать Украине дальнобойные ракеты и перехватчики для Patriot – NYT
Patriot (Иллюстративное фото: АрмияИнформ)

В пятницу, 9 мая, Соединенные Штаты разрешили Германии передать Украине дальнобойные ракеты, а также ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявляет издание The New York Times со ссылкой на анонимного чиновника Конгресса США.

По его словам, речь идет о передаче 125 дальнобойных ракет и 100 ракет-перехватчиков к "Патриотам".

Поскольку это вооружение производится в Штатах, то его нельзя экспортировать без согласия американского правительства, даже если оно принадлежит другой стране.

Официально о такой помощи не сообщалось.

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