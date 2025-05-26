Украине могут пообещать новую систему Patriot в начале июня, но передадут не Штаты – WP

Собеседник издания предположил, что США не хотят делать "громких заявлений" о помощи Киеву, потому что считают, что это может сорвать переговоры

Дональд Трамп (Иллюстративное фото: Shawn Thew / EPA)

Партнеры могут пообещать Украине новую систему противовоздушной обороны Patriot в начале июня, но передадут ее не Соединенные Штаты. Об этом заявляет издание The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Он вместе с двумя коллегами рассказал медиа, что союзники по НАТО уже несколько недель ведут переговоры о том, чтобы найти для Украины еще один Patriot, потенциально, в Европе, но прорыва не произошло.

"Происходят дискуссии типа "мы можем отказаться от этой [системы], но тогда мы хотим новую по меньшей цене", – рассказал собеседник, описывая переговоры о получении партнерами новых комплексов от США в будущем в обмен на передачу сейчас одного Украине.

По данным источника, вопрос ПВО будет обсуждаться во время визита министра обороны Штатов Пита Хегсета в штаб-квартиру НАТО в начале июня – тогда же может быть объявлено об обещании предоставить Украине новый "Патриот", но не от Америки.

Собеседник добавил, что администрация Дональда Трампа, похоже, не хочет делать "громких заявлений" о поставках оружия Киеву, полагая, что это может "сорвать переговоры".

"Кажется, они [американцы] сейчас думают, что если мы сделаем громкое заявление о передаче ракет Patriot Украине, то это не то, чего они хотят, поскольку это очень разозлит Путина. Они были бы очень обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу любые потенциальные мирные переговоры", – отметил европейский чиновник.