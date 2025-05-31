Портников о роли Путина и Трампа в вопросе мира: Давайте не зацикливаться на персоналиях
Виталий Портников (Скриншот по видео LIGA.net)

Украинцам не стоит рассчитывать на то, что справедливый мир наступит после диктатора Владимира Путина или президента США Дональда Трампа. Такое мнение в новом выпуске программы LIGA.Talk озвучил публицист и журналист Виталий Портников.

По его словам, такие вещи зависят не от глав государств, а от сущности режима в той или иной стране.

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"Поэтому давайте не будем зацикливаться на персоналиях. В России чекистский режим, который мы можем не пережить. И, кстати, этот режим может уничтожить саму Россию, а не нас. А в Соединенных Штатах могут меняться президенты, но это не означает, что у США есть такие действенные инструменты влияния на Россию, которые сразу сработают (если мы говорим о санкциях и тому подобном)", – объяснил Портников.

В то же время журналист подчеркнул: "Мы [украинцы] знаем, какие у нас есть задачи – на этих задачах нужно и концентрироваться".

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