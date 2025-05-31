Портников о роли Путина и Трампа в вопросе мира: Давайте не зацикливаться на персоналиях
Украинцам не стоит рассчитывать на то, что справедливый мир наступит после диктатора Владимира Путина или президента США Дональда Трампа. Такое мнение в новом выпуске программы LIGA.Talk озвучил публицист и журналист Виталий Портников.
По его словам, такие вещи зависят не от глав государств, а от сущности режима в той или иной стране.
"Поэтому давайте не будем зацикливаться на персоналиях. В России чекистский режим, который мы можем не пережить. И, кстати, этот режим может уничтожить саму Россию, а не нас. А в Соединенных Штатах могут меняться президенты, но это не означает, что у США есть такие действенные инструменты влияния на Россию, которые сразу сработают (если мы говорим о санкциях и тому подобном)", – объяснил Портников.
В то же время журналист подчеркнул: "Мы [украинцы] знаем, какие у нас есть задачи – на этих задачах нужно и концентрироваться".
- 28 мая президент Зеленский заявил, что справедливый мир в Украине возможен, вероятно, только после российского диктатора Путина.
- Заместитель председателя комитета Сейма по обороне Кащюнас заявил LIGA.net, что Украине будет очень сложно без поддержки Соединенных Штатов, но она сможет справиться благодаря собственному производству вооружений.