Портников про роль Путіна і Трампа у питанні миру: Давайте не зациклюватися на персоналіях
Українцям не варто розраховувати на те, що справедливий мир настане після диктатора Володимира Путіна або президента США Дональда Трампа. Таку думку у новому випуску програми LIGA.Talk озвучив публіцист та журналіст Віталій Портников.
За його словами, такі речі залежать не від керівників держав, а від сутності режиму в тій чи іншій країні.
"Тому давайте не будемо зациклюватися на персоналіях. В Росії чекістський режим, який ми можемо не пережити. І, до речі, цей режим може знищити саму Росію, а не нас. А в Сполучених Штатах можуть змінюватися президенти, але це не означає, що у США є такі дієві інструменти впливу на Росію, які одразу спрацюють (якщо ми говоримо про санкції й таке інше)", – пояснив Портников.
Натомість журналіст наголосив: "Ми [українці] знаємо, які у нас є задачі – на цих задачах потрібно і концентруватися".
- 28 травня президент Зеленський заявив, що справедливий мир в Україні можливий, імовірно, лише після російського диктатора Путіна.
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