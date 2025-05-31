Портников про роль Путіна і Трампа у питанні миру: Давайте не зациклюватися на персоналіях

Віталій Портников (Скриншот з відео LIGA.net)

Українцям не варто розраховувати на те, що справедливий мир настане після диктатора Володимира Путіна або президента США Дональда Трампа. Таку думку у новому випуску програми LIGA.Talk озвучив публіцист та журналіст Віталій Портников.

За його словами, такі речі залежать не від керівників держав, а від сутності режиму в тій чи іншій країні.

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"Тому давайте не будемо зациклюватися на персоналіях. В Росії чекістський режим, який ми можемо не пережити. І, до речі, цей режим може знищити саму Росію, а не нас. А в Сполучених Штатах можуть змінюватися президенти, але це не означає, що у США є такі дієві інструменти впливу на Росію, які одразу спрацюють (якщо ми говоримо про санкції й таке інше)", – пояснив Портников.

Натомість журналіст наголосив: "Ми [українці] знаємо, які у нас є задачі – на цих задачах потрібно і концентруватися".