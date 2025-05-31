"Найбільша загадка – що робитимуть США". Топполітик Литви пояснив, чому мир наразі неможливий

Лаурінас Кащюнас (Фото: EPA / CLEMENS BILAN)

Найбільшою загадкою є те, що робитимуть Сполучені Штати, коли зрозуміють, що мир у російсько-українській війні наразі неможливий через вимоги Москви. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міністр оборони у попередньому уряді Литви, заступник голови комітету Сейму з питань оборони Лаурінас Кащюнас.

Він зауважив, що Росія відкидатиме всі мирні ініціативи, включно з пропозиціями адміністрації Дональда Трампа: "Навіть [віцепрезидент США] Джей Ді Венс уже каже, що Росія хоче забагато. Навіть Джей Ді Венс!".

"Визнання Криму, де-факто визнання чотирьох окупованих регіонів – це неприйнятно. Обговорювати з Росією чисельність та оснащення української армії – нонсенс. Про це неможливо домовитися. Питання в тому, коли ми це зрозуміємо. Росія хоче все. І вона буде продовжувати наступати", – пояснив Кащюнас.

У цьому ж інтерв'ю політик зауважив, що Україні буде дуже складно без підтримки Сполучених Штатів, але вона зможе впоратися завдяки власному виробництву озброєнь.