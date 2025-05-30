Россияне утверждают, что едут на переговоры в Стамбул. "Меморандум" покажут уже там
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что российская делегация уже направляется в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной. Москва обещает обсудить там с Киевом так называемый меморандум – видение завершения войны.
"Наша делегация, российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул. Будет готова утром в понедельник к продолжению переговоров", – сказал Песков.
По его словам, Москва "надеется, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле".
Спикер Кремля подчеркнул, что детали российского "документа" публиковаться не будут.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина готова поехать на переговоры с Россией в Стамбул на следующей неделе, но Киеву важно получить "меморандум" от Москвы.
- Кремль обещал представить "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня сразу после завершившегося 25 мая крупного обмена пленными, но до сих пор этого не сделал.
- 29 мая стало известно, что следующая встреча российской и украинской делегаций может пройти 2 июня в Стамбуле.