Россияне утверждают, что едут на переговоры в Стамбул. "Меморандум" покажут уже там

По мнению россиян, Киев и Москва обсудят свои предложения по завершению войны, изложенные в "меморандумах", уже в Стамбуле

Дмитрий Песков (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что российская делегация уже направляется в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной. Москва обещает обсудить там с Киевом так называемый меморандум – видение завершения войны.

"Наша делегация, российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул. Будет готова утром в понедельник к продолжению переговоров", – сказал Песков.

По его словам, Москва "надеется, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле".

Спикер Кремля подчеркнул, что детали российского "документа" публиковаться не будут.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина готова поехать на переговоры с Россией в Стамбул на следующей неделе, но Киеву важно получить "меморандум" от Москвы.